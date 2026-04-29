VIDEO – La festa dei 2000 studenti per i Vigili del Fuoco
TG Padova Sera 28/04/2026 – PADOVA – Una festa ma anche un momento formativo per 2000 studenti della provincia di Padova. Una tradizione che si ripete negli anni che entusiasma sempre i bimbi di materne ed elementari.
Una festa per i 2000 bimbi delle scuole primarie e delle materne della provincia di Padova nella sede dei Vigili del Fuoco di via San Fidenzio. Una giornata di festa appunto ma anche di formazione, per educare anche con il sorriso, anche i più piccoli.
L’incontro primaverile con le scolaresche è diventato una tradizione per i pompieri padovani che ogni anno accolgono migliaia di studenti. Una tradizione alla quale il nuovo Comandante Provinciale non vuole rinunciare. – Intervistati ERMANNO ANDRIOTTO (Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Padova) (Servizio di Francesco Rataj)