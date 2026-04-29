mercoledì, Aprile 29, 2026
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VIDEO – Sette morti in un incendio in un cantiere edile a Mosca.

Il Faro
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 L’incendio è scoppiato nelle prime ore di martedì mattina in alcuni moduli abitativi temporanei utilizzati dagli operai edili,  secondo quanto riportato da News.Az , che cita l’APA.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato le strutture completamente avvolte dalle fiamme. Sebbene le squadre siano riuscite a domare l’incendio, sette corpi sono stati recuperati durante le operazioni di rimozione delle macerie. Le prime indagini suggeriscono che l’incendio potrebbe essere stato causato da un cortocircuito o da una violazione delle norme di sicurezza antincendio durante l’utilizzo di un impianto di riscaldamento.

https://news.az/news/seven-killed-in-fire-at-moscow-construction-site

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