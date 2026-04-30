Banditella, quattro auto a fuoco nella notte in via Pellettier

Spread the love

Paura in via Pellettier a Banditella dove quattro auto sono andate a fuoco nella notte di oggi, giovedì 30 aprile. Numerose le chiamate ai pompieri da parte degli abitanti della zona visto preoccupati per l’evolversi dell’incendio. Sul posto sono giunte in poco tempo le squadre da via Campania che hanno domato le fiamme. Tre vetture sono andate completamente distrutte, una quarta è stata seriamente danneggiata sul fianco sinistro.

Le fiamme hanno raggiunto anche una quinta macchina che ha riportato danni solo sulla fiancata destra. Spetterà alle forze dell’ordine e ai pompieri ricostruire la dinamica e stabilire se l’accaduto ha natura dolosa e se è collegabile a quanto successo pochi giorni fa in via Pacinotti quando un incendio ha interessato due auto.