giovedì, Aprile 30, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – Da 24 ore i Vigili del Fuoco sono impegnati per incendio boschivo – in azione 3 Canadaire 4 squadre a terra

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Prosegue da oltre 24 ore l’intervento dei vigili del fuoco per il vasto incendio boschivo che sta interessando il territorio tra Lucca e Pisa: l’intenso fumo e le fiamme, alimentate dal forte vento, si stanno avvicinando al centro abitato in loc. San Pantaleone, nel comune di Lucca.
A causa della vicinanza del fronte di fuoco, si è reso necessario evacuare precauzionalmente alcune abitazioni in loc. Santa Maria del Giudice. In azione a terra 4 squadre, schierate a protezione delle abitazioni, mentre dall’alto operano al momento 3 Canadair e l’elicottero della flotta aerea antincendio. Le fiamme, spinte dalle raffiche, hanno oltrepassato i confini provinciali propagandosi anche nel comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa.

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