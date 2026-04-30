giovedì, Aprile 30, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Evento “Pompieropoli” in Direzione Regionale Lazio

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella sede della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per il Lazio in zona Pisana, il 28 e 29 aprile sono state realizzate due giornate dedicate alla manifestazione ludica di “Pompieropoli”.

Circa 300 bambini provenienti da tre scuole dell’infanzia e primaria, hanno conosciuto più da vicino il mondo dei Vigili del fuoco osservando le manovre e le attrezzature usate nel soccorso quotidiano, ma anche tecnologie avanzate come i droni in dotazione al Corpo Nazionale.

Grande entusiasmo quando sono entrati in scena i cani delle Unità Cinofile del Lazio, Takhi, Kira, Margot e Mishka, come sempre le attrazione più attesa dai bambini.

Non meno apprezzato è stato il percorso allestito dai volontari dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel quale i bambini hanno giocato simulando vari scenari di intervento.

Al termine della manifestazione a tutti i partecipanti sono stati regalati dei gadgets realizzati dalla Direzione Regionale per l’occasione ed i tradizionali diplomi di “Giovane Pompiere”.

Potrebbe anche interessarti

Abruzzo, due fabbriche in fiamme. È emergenza a Chieti. Il sindaco: “Non aprite le finestre”

Il Faro

Incendio in una distilleria – Sessanta Vigili del Fuoco al lavoro con venti automezzi

Il Faro

 Corso TPSS Vigili Volontari distaccamento di Levanto

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *