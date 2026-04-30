Evento “Pompieropoli” in Direzione Regionale Lazio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella sede della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per il Lazio in zona Pisana, il 28 e 29 aprile sono state realizzate due giornate dedicate alla manifestazione ludica di “Pompieropoli”.

Circa 300 bambini provenienti da tre scuole dell’infanzia e primaria, hanno conosciuto più da vicino il mondo dei Vigili del fuoco osservando le manovre e le attrezzature usate nel soccorso quotidiano, ma anche tecnologie avanzate come i droni in dotazione al Corpo Nazionale.

Grande entusiasmo quando sono entrati in scena i cani delle Unità Cinofile del Lazio, Takhi, Kira, Margot e Mishka, come sempre le attrazione più attesa dai bambini.

Non meno apprezzato è stato il percorso allestito dai volontari dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel quale i bambini hanno giocato simulando vari scenari di intervento.

Al termine della manifestazione a tutti i partecipanti sono stati regalati dei gadgets realizzati dalla Direzione Regionale per l’occasione ed i tradizionali diplomi di “Giovane Pompiere”.