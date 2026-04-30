Frosinone, lancia petardo allo stadio Stirpe: Daspo di 5 anni a tifoso del Pescara

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Feriti tre vigili del fuoco durante la gara: per l’uomo anche obbligo di firma disposto dal Gip

La Polizia di Stato di Frosinone ha emesso nei giorni scorsi un provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso del Delfino Pescara 1936, responsabile di un grave episodio avvenuto lo scorso 4 marzo allo Stadio Benito Stirpe, durante la partita tra Frosinone Calcio e la squadra abruzzese.

Secondo quanto ricostruito, al 21° minuto del primo tempo l’uomo avrebbe lanciato sul terreno di gioco un artifizio pirotecnico esplosivo. L’episodio ha provocato il ferimento di tre operatori dei Vigili del Fuoco presenti nell’impianto, le cui lesioni sono state giudicate guaribili in dieci giorni ciascuno.

Grazie alle indagini condotte dalla D.I.G.O.S., il responsabile è stato identificato e raggiunto dal provvedimento del Questore, che ha disposto nei suoi confronti il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni.

Inoltre, nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso anche un’ordinanza di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la durata di due mesi.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza negli stadi e sull’importanza di contrastare con fermezza comportamenti pericolosi durante le manifestazioni sportive.