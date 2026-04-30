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Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco intervengono per un incendio in una palazzina in via Pirandello a San Gregorio (CT)

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, per un incendio sviluppatosi in un edificio a tre elevazioni, in via Luigi Pirandello 31 a San Gregorio di Catania.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere l’incendio e mettere in sicurezza alcune bombole di gas presenti nello stabile.

A supporto delle squadre sono state inviate un’autobotte e un’autoscala dalla Sede Centrale. Le persone presenti sono state messe in sicurezza.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Oltre ai Vigili del Fuoco erano presenti militari dei Carabinieri e sanitari del Servizio 118.

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