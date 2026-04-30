Il fuoco divora il magazzino di un agricoltore e assedia una ditta di rifiuti: è giallo a Canicattì

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I vigili del fuoco non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette. Però porta e finestra sono risultate forzate. Anche se mancano le prove eclatanti, sembrerebbe essere di natura dolosa l’incendio che ha devastato un magazzino, e il suo contenuto, e danneggiato quello attiguo. È accaduto in contrada Cazzola, all’estrema periferia di Canicattì.

A essere devastato dal fuoco è stato il magazzino di campagna, e le attrezzature agricole che vi erano custodite all’interno, di un sessantenne di Canicattì. Le fiamme hanno pesantemente danneggiato il tetto dell’immobile, copertura che è in comune con lo stabile attiguo: un altro magazzino di proprietà di un’impresa che si occupa di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Entrambi i proprietari degli immobili – come procedura investigativa esige – sono stati già sentiti dalla polizia, che si sta occupando delle indagini. Le bocche degli investigatori sono rigorosamente cucite. Servirà verosimilmente del tempo per cercare di fare chiarezza su quanto è avvenuto in contrada Cazzola.