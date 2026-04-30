Incendio all’Istituto dei tumori di Napoli, distrutti campioni biologici

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ANSA – Lo rende noto lo stesso Istituto, spiegando che secondo la ricostruzione dei carabinieri le fiamme sarebbero divampate, per cause accidentali, a seguito di un corto circuito di alcuni pannelli elettrici situati nel piano interrato. I fumi, propagandosi attraverso gli areatori, hanno raggiunto alcuni reparti ai piani superiori. Non si sono registrati feriti né situazioni di inagibilità. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali. I danni risultano al momento limitati all’area interessata dall’evento.

L’incendio ha tuttavia provocato la distruzione di circa una decina di vetrini istologici conservati nel reparto. Attivato le procedure necessarie per gestire l’emergenza. In particolare, il direttore generale, Maurizio Di Mauro, ha disposto l’avvio di accertamenti per identificare con precisione i pazienti a cui appartenevano i campioni danneggiati. Le strutture competenti provvederanno a contattarli tempestivamente per valutare insieme le azioni più opportune da intraprendere. L’Istituto comunica che sono già state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli ambienti e la continuità dei servizi. L’attività del reparto riprenderà a pieno regime a partire da lunedì.

