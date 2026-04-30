Incendio in un edificio industriale, intervento dei Vigili del Fuoco

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I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti questa mattina alle ore 06:30 nel comune di Sesto Fiorentino in via dei Cattani, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un edificio industriale adibito a pelletteria.

I Vigili del fuoco intervenuti con due squadre e due autobotti e un’autoscala, hanno fatto ingresso all’interno dei locali invasi dai fumi della combustione, contenendo la propagazione dell’incendio. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza. In seguito ai danni provocati dal calore e dai fumi della combustione, l’edificio è stato reso non fruibile.

Sul posto richiesto l’intervento a scopo precauzionale di un equipaggio sanitario. Sul posto anche Polizia di Stato. Non ci sono persone coinvolte.