giovedì, Aprile 30, 2026
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Incendio nella notte, il cane vede le fiamme in casa e sveglia i padroni: marito e moglie in ospedale. Il rogo partito da un cortocircuito

Il Faro
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BARBARANO MOSSANO (VICENZA) – Fiamme nella casa dei coniugi: l’incendio è divampato nella notte di giovedì 30 aprile, in un’abitazione nel comune di Barbarano Mossano, nel Basso Vicentino. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito a causa del corto circuito di un elettrodomestico. Marito e moglie sono stati svegliati nel cuore della notte, e di fatto salvati, dal loro cagnolino che, iniziando ad abbaiare, li ha fatti accorgere dell’imminente pericolo. La coppia anziana ha lanciato subito l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo che, grazie a un lavoro di circa tre ore, hanno spento l’incendio. L’intera palazzina è stata invasa dal fumo, costringendo i residenti a uscire dalle loro abitazioni. L’anziana coppia è stata trasportata in ospedale per le relative cure del caso.

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