giovedì, Aprile 30, 2026
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Nalles: incendio all’ex caserma dei Vigili del fuoco

Il Faro
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Fiamme questa mattina nell’ex caserma dei Vigili del fuoco volontari di Nalles, attualmente adibita a sede di una società ciclistica. Il rogo, divampato poco prima delle 9, ha distrutto due pullmini.

I Vigili del fuoco sono riusciti a evitare che l’incendio si propagasse ad alcuni alloggi per anziani ospitati ai superiori dello stabile. Non si sono registrati feriti. (Foto: Vigili del fuoco volontari di Nalles)

https://www.tv33.it/news/nalles-incendio-allex-caserma-dei-vigili-del-fuoco

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