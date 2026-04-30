Nalles: incendio all’ex caserma dei Vigili del fuoco
Fiamme questa mattina nell’ex caserma dei Vigili del fuoco volontari di Nalles, attualmente adibita a sede di una società ciclistica. Il rogo, divampato poco prima delle 9, ha distrutto due pullmini.
I Vigili del fuoco sono riusciti a evitare che l’incendio si propagasse ad alcuni alloggi per anziani ospitati ai superiori dello stabile. Non si sono registrati feriti. (Foto: Vigili del fuoco volontari di Nalles)
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