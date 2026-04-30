Roma, siglato il Protocollo di intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e Comitato Olimpico Nazionale Italiano

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VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile è stato siglato, presso la Sala delle Fiaccole Olimpiche di Palazzo H, storica sede del CONI, il protocollo d’intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il documento, sottoscritto dal Capo del Corpo, Ing. Eros Mannino, e dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo dello sport di alto profilo ed un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni.

Diversi gli obiettivi del protocollo: sostenere gli atleti dei Gruppi Sportivi dei Vigili del Fuoco con riferimento all’attività agonistica di discipline presenti nel programma olimpico e di alto livello; concorrere alla migliore organizzazione di grandi eventi di ordine nazionale ed internazionale, a partire dai prossimi Giochi del Mediterraneo in programma nel mese di agosto a Taranto; favorire la formazione di quadri tecnici e dirigenziali dei Gruppi Sportivi dei Vigili del Fuoco; dare attuazione ad ulteriori, eventuali iniziative con la sottoscrizione di specifici accordi.

L’accordo non è solo un atto formale ma una roadmap concreta di collaborazione istituzionale, che prevede programmi quadriennali aggiornati annualmente, verifiche periodiche congiunte e la possibilità di stipulare accordi esecutivi ogni volta che sarà necessario.

Presenti per l’occasione, il Dott. Alessio Palombi, Dirigente dell’Ufficio Preparazione Olimpica del CONI, il Prof. Lamberto Cignitti, Dirigente dell’Ufficio per le attività sportive, l’Ing. Giuseppe Merendino, dirigente dell’Ufficio del Capo del C.N.VV.F., l’IIE Alessandro Francescangeli, tecnico del G.S.VV.F. Fiamme Rosse.

A margine dell’incontro, il Capo del Corpo ha avuto il piacere di invitare il Presidente del CONI a visitare il complesso sportivo presso le Scuole Centrali Antincendi ed il Presidente ha accettato l’invito con entusiasmo.