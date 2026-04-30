Settanta studenti coinvolti nel progetto “La scuola che vorrei: inclusiva, sicura e rispettosa dei diritti” con UNICEF e Vigili del Fuoco

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a Roma, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto “La scuola che vorrei: inclusiva, sicura e rispettosa dei diritti”, promosso dall’UNICEF Italia, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ambasciatori UNICEF, e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV: circa 70 studenti e studentesse hanno presentato gli elaborati artistici realizzati sul tema della scuola come spazio inclusivo, sicuro e rispettoso dei diritti.

“L’incontro di oggi rappresenta un momento di concreta attuazione del Diritto all’Ascolto e alla Partecipazione che come UNICEF da sempre promuoviamo. Ascoltare i più giovani significa assumerci la responsabilità delle loro richieste e trovare modi e opportunità per rispondere alle loro domande” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “Ringrazio il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV per essere stati al nostro fianco in questo percorso.”

“La diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione, attraverso il coinvolgimento attivo di studenti e studentesse in percorsi creativi, rappresenta da sempre una priorità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In questo contesto si inserisce pienamente il progetto “La Scuola che Vorrei: Inclusiva, Sicura e Rispettosa dei Diritti”, promosso da UNICEF Italia e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, di cui oggi vengono presentati i risultati.” – ha dichiarato Eros Mannino, Capo del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco.

“L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco è da sempre impegnata nella diffusione della cultura della sicurezza, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Per i giovani, la sicurezza si fonda innanzitutto sulla consapevolezza: sviluppare fin dall’età scolastica una sensibilità al rischio permette di riconoscere le situazioni critiche e di affrontarle con lucidità e responsabilità. Condividere con il Corpo Nazionale e l’UNICEF il progetto “La scuola che vorrei: inclusiva, sicura e rispettosa dei diritti” rappresenta per noi un grande onore e motivo di profonda soddisfazione.” – ha dichiarato Enrico Marchionne, Presidente Nazionale dell’ANVVF-CN.

https://www.unicef.it/media/settanta-studenti-coinvolti-nel-progetto-la-scuola-che-vorrei-inclusiva-sicura-e-e-rispettosa-dei-diritti-promosso-da-unicef-italia-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco-e-dall-associazione-nazionale-vigili-del-fuoco-del-corpo-nazionale-odv/