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Vetrata pericolante al grattacielo di piazza Beverini: Vigili del fuoco sospesi nel vuoto

Il Faro
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Spezzini con il naso all’insù in piazza Beverini alla Spezia dove dalle 16 circa i Vigili del fuoco  a termine una complessa operazione di messa in sicurezza. Una vetrata dello storico palazzo, che conta ben diciotto piani, è risultata pericolante.

Al termine di un sopralluogo, assieme ai tecnici del Comune, i Vigili del fuoco sono entrati in azione: si sono calati dal tetto per garantire che la vetrata, al dodicesimo piano, non provochi potenziali e pericolosi danni. L’operazione alle 17.30 era ancora in corso.

https://www.cittadellaspezia.com/2026/04/30/vetrata-pericolante-al-grattacielo-di-piazza-beverini-vigili-del-fuoco-sospesi-nel-vuoto-652093

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