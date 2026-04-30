giovedì, Aprile 30, 2026
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

VIDEO: Crollo del tetto durante un incendio in un appartamento di Los Angeles

Il Faro
Spread the love

Il tetto di un condominio che aveva preso fuoco nel quartiere di Koreatown a Los Angeles è crollato mentre i vigili del fuoco stavano intervenendo.

Inizialmente non si sono registrati feriti, ma la Croce Rossa è stata allertata per prestare assistenza a 18 persone sfollate.

Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, James M. Wood Boulevard e Irolo Street sono rimaste chiuse per circa un isolato in entrambe le direzioni. Le cause del rogo sono ancora oggetto di indagine.

Potrebbe anche interessarti

Nel tentativo di recuperare il proprio cane, scivolato nel fiume Vara una donna si è trovata in difficoltà

Il Faro

Rientro nel programma Erasmus: così Londra si riavvicina alla Ue

Il Faro

Incidente stradale nel comune di Platania. Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *