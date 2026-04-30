VIDEO: Crollo del tetto durante un incendio in un appartamento di Los Angeles
Il tetto di un condominio che aveva preso fuoco nel quartiere di Koreatown a Los Angeles è crollato mentre i vigili del fuoco stavano intervenendo.
Inizialmente non si sono registrati feriti, ma la Croce Rossa è stata allertata per prestare assistenza a 18 persone sfollate.
Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, James M. Wood Boulevard e Irolo Street sono rimaste chiuse per circa un isolato in entrambe le direzioni. Le cause del rogo sono ancora oggetto di indagine.