VIDEO – Un autobus e un’auto sono precipitati nella Senna vicino a Parigi, quattro persone sono state tratte in salvo

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Secondo quanto riferito dalle autorità, giovedì mattina un autista in formazione ha fatto finire un autobus nella Senna dopo aver urtato un’auto parcheggiata ed essere uscito di strada.

L’autorità locale dei trasporti ha dichiarato alla BBC che l’autista era quasi al termine del suo periodo di “tirocinio pratico” al momento dell’incidente a Juvisy-sur-Orge, a circa 20 km a sud di Parigi.

I test antidroga e alcolici hanno dato esito negativo e la causa dell’incidente è attualmente sconosciuta.

La prefettura di L’Esson ha comunicato che tutti e quattro i passeggeri a bordo sono stati tratti in salvo dalle acque, dove oltre 90 tra vigili del fuoco, sommozzatori e agenti di polizia hanno partecipato alle operazioni di recupero.

Un portavoce di Île-de-France Mobilités ha dichiarato che l’autista era accompagnato da un “autista capo” e due passeggeri.

https://www.france24.com/en/video/20260430-bus-and-car-fall-into-seine-river-near-paris-four-people-rescued