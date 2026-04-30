VIDEO – Un vasto incendio boschivo nei pressi di ‘t Harde fuori controllo; strade chiuse, traffico aereo deviato.

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Un vasto incendio boschivo presso il poligono di tiro di artiglieria (ASK) vicino a ‘t Harde rimane fuori controllo, secondo un portavoce dell’autorità regionale per la sicurezza. Le squadre antincendio continuano a lavorare per domare le fiamme e i funzionari prevedono che le operazioni dureranno “almeno per tutta la notte”. Il fumo si è ormai esteso fino all’Inghilterra.

Le immagini satellitari mostrano la colonna di fumo che sorvola Norwich e, intorno alle 17:00, era chiaramente visibile al largo della costa inglese.

Una striscia di terreno larga circa 2.200 metri è in fiamme, ha dichiarato il portavoce. La sua propagazione è stata in parte influenzata dalle condizioni del vento. L’incendio rimane circoscritto al campo di addestramento militare e non ha raggiunto le aree circostanti. Secondo quanto riferito, la quantità di fumo sta diminuendo e finora non è stato necessario evacuare campeggi o abitazioni nelle vicinanze.

https://nltimes.nl/2026/04/29/major-wildfire-near-t-harde-remains-control-roads-closed-air-traffic-diverted