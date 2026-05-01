Abbadia Lariana – Ricerca persona dispersa

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DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Sono in corso dalla giornata di ieri le operazioni di ricerca di una persona residente nel comune di Abbadia Lariana, non rientrata presso la propria abitazione. Secondo le prime informazioni, la persona si era recata nella mattinata presso il proprio orto e non ha fatto ritorno per l’ora di pranzo, facendo scattare l’allarme.

Le attività di ricerca vedono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Aggiornamento operativo

Le ricerche proseguono senza sosta con un dispositivo articolato su più livelli:

squadre a terra SAF (Speleo Alpino Fluviale) e TAS (Topografia Applicata al Soccorso);

unità cinofile specializzate;

droni dotati di strumentazione tecnologica avanzata;

personale specializzato per la localizzazione di segnali telefonici mediante sistemi IMSI catcher;

elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco impegnato in ricognizioni dall’alto.

Sul posto è inoltre operativo il posto di comando avanzato (UCL – Unità di Comando Locale), che coordina tutte le attività di ricerca e garantisce il raccordo tra le diverse componenti impegnate.