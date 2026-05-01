Avvio della fase di selezione per il servizio civile universale 2026-2027: pubblicazione calendari colloqui

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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si rende nota la pubblicazione dei calendari dei colloqui relativi alle selezioni per il Servizio Civile Universale 2026/2027.

Ai sensi dell’art. 6 del bando del Dipartimento delle Politiche Giovanili, la pubblicazione sul sito internet del

Dipartimento,costituisce notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge.

Ciascun candidato è invitato a consultare con il proprio codice domanda la data, l’orario e la sede di svolgimento del colloquio.

La mancata presentazione nel giorno e nell’orario stabiliti sarà considerata come rinuncia alla selezione,

salvo giustificati motivi debitamente documentati.

Ulteriori informazioni possono essere trovate nella sezione Servizio Civile Universale