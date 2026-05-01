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Cade in una zona impervia: la mucca salvata nel cuore della notte

Il Faro
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Un intervento delicato e inconsueto quello che ha visto impegnati nella notte di giovedì 30 aprile i vigili del fuoco di Scaleres, in Alto Adige, chiamati al recupero di una mucca in una zona impervia.

Il bovino era caduto in un terreno ripido e difficilmente accessibile, senza riuscire a rialzarsi autonomamente. Dopo la valutazione della situazione, l’animale è stato messo in sicurezza e stabilizzato con cinghie e attrezzature tecniche.

Prima è stata imbracata e tranquillizzata, dopodiché la mucca è stata recuperata in modo controllato grazie all’intervento coordinato delle squadre dei vigili del fuoco intervenute. Sospiro di sollievo finale quando è stata affidata al proprietario; per fortuna, nonostante la brutta caduta, non ha riportato ferite.

https://www.trentotoday.it/cronaca/mucca-scaleres-salvata-vigili-fuoco.html
© TrentoToday

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