Cernusco d’Adda – Ritrovamento corpo in acqua

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DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

I Vigili del Fuoco sono stati attivati nel comune di Cernusco d’Adda a seguito del ritrovamento dell’autovettura riconducibile a una persona di cui era stata denunciata la scomparsa.

Sul posto sono intervenute squadre specializzate dei Vigili del Fuoco, con il coinvolgimento dei soccorritori fluviali e dei sommozzatori. Nel corso delle operazioni è stato individuato un corpo in acqua, successivamente recuperato.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i necessari accertamenti.