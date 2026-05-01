venerdì, Maggio 1, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio al porto turistico di Cervia, quattro imbarcazioni coinvolte

Il Faro
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Sul posto tre squadre provenienti dai distaccamenti di Cervia e Ravenna, supportate da una di Cesenatico. L’intervento ha permesso di estinguere le fiamme e di contenere il rogo, evitando la propagazione del fuoco ad ulteriori imbarcazioni presenti nelle vicinanze.

Il bilancio finale dell’evento registra quattro imbarcazioni coinvolte dal fuoco. Non si segnalano persone ferite o coinvolte ma è morto un cane coinvolto nell’incendio. Sul luogo anche il personale della Capitaneria di porto per gli adempimenti di competenza.

https://www.lanazione.it/video/incendio-sul-faeta-il-video-dei-sorvoli-dei-vigili-del-fuoco-u88ehmfw

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