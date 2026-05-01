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Cagliari Inferno di fuoco, oggi venerdì primo maggio, neI deposito di un’azienda di autotrasporti a Cagliari, sulla statale 554 nei pressi della Motorizzazione Civile. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime luci del mattino per un incendio di possibile origine dolosa che ha coinvolto quattro camion in sosta e una copertura adibita a deposito attrezzature.

Sul posto stanno operando squadre di pronto intervento e di supporto, inviate dalla Centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco dì Cagliari. Alle 11 erano ancora in atto le operazioni di messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio. Sul posto presente anche la polizia di Stato della questura di Cagliari. (l.on)

https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2026/05/01/news/inferno-di-fuoco-nella-sede-della-ditta-di-autotrasporti-distrutti-quattro-camion-e-un-deposito-1.100863670