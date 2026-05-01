Nella giornata odierna l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago VF 153 è stato impegnato in due distinti interventi di ricerca e soccorso di escursionisti in difficoltà.

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DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nel primo pomeriggio l’equipaggio è intervenuto in provincia di Vercelli, nella zona di Varallo Sesia, per un escursionista che, partito dall’abitato di Morca e diretto al rifugio Res, aveva perso l’orientamento trovandosi in difficoltà. Attivata la macchina dei soccorsi, il Reparto Volo Lombardia si è immediatamente diretto sull’area di intervento.

Contestualmente è stato attivato l’Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale Lombardia, che ha fornito le informazioni tecniche necessarie alla configurazione del sistema di localizzazione installato a bordo dell’elicottero. Grazie ai dati di posizione ricavati dal telefono cellulare dell’escursionista, l’aeromobile ha raggiunto il disperso dopo circa venti minuti di volo, consentendone il recupero.

Durante il rientro da Varallo Sesia, l’elicottero è stato successivamente dirottato in provincia di Sondrio, in alta Val Bodengo, dove un altro escursionista aveva lanciato una richiesta di soccorso tramite il sistema satellitare del proprio dispositivo Apple. Dopo una breve sosta a Caiolo per il rifornimento, Drago VF 153 è ripartito in direzione del Bivacco Notaro.

Anche in questo secondo intervento l’Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale Lombardia ha fornito i dati necessari al funzionamento del sistema di localizzazione dei telefoni presente a bordo dell’elicottero, consentendo una rapida individuazione della persona in difficoltà.

Entrambi gli interventi si sono conclusi con esito positivo: gli escursionisti sono stati recuperati in sicurezza dall’equipaggio mediante manovra al verricello.

Si richiama infine l’attenzione sull’importanza di portare sempre con sé il telefono cellulare, possibilmente dotato di power bank, e di mantenerlo acceso anche quando si ritiene che l’area dell’escursione sia priva di copertura. In situazioni di emergenza, infatti, il dispositivo può comunque risultare determinante per l’individuazione e il rapido intervento dei soccorsi.