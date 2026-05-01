venerdì, Maggio 1, 2026
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Vigili del fuoco

Notte di fuoco a Casalvecchio, Vigili del Fuoco al lavoro per ore per domare un incendio

Il Faro
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Un vasto incendio ha interessato dalla serata di ieri il territorio di Casalvecchio Siculo. Le fiamme sono divampate a valle del centro abitato e si sono estese verso monte, arrivando nelle immediate vicinanze della strada comunale Fontana.

Il rogo ha interessato una vasta area per lo più incolta, divorando rovi e canne, ma le fiamme hanno raggiunto anche alcuni terreni limitrofi agli insediamenti produttivi. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento volontari di Antillo, che hanno lavorato fino all 4 del mattino per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona, evitando che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente.

https://www.sikilynews.it/cronaca/notte-di-fuoco-a-casalvecchio-vigili-del-fuoco-al-lavoro-per-ore-per-domare-un-incendio/21588

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