venerdì, Maggio 1, 2026
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Vigili del fuoco

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione tra Lucca a Santa Maria del Giudice

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di San Giuliano Terme e Asciano.
Durante la notte le attività sono andate avanti con squadre a terra e l’impiego di droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai. Dalle prime ore dell’alba sono operativi tre Canadair a supporto delle operazioni di spegnimento, giunti dalle basi di Ciampino (RM) e Genova.
Nella notte disposte evacuazioni di abitazioni nella zona di Asciano

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