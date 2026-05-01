VIDEO – Incendio sul Monte Faeta, attivata l’unità di crisi regionale: evacuate 3500 persone

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In fiamme 800 ettari, in azione anche 4 Canadair. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte

Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), dove nel cuore della notte a causa dell’aumento delle raffiche di vento che ha spinto le fiamme ancora più forte è stata emesso un nuovo ordine di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla strada provinciale 30 nota come la “Lungo monte”: il provvedimento riguarda circa 3500 persone. Squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. Si stima in 800 ettari la superficie stimata interessata dall’incendio, che ha raggiunto anche il versante pisano. In azione anche quattro Canadair.

Impiegati dai vigili del fuoco anche droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di San Giuliano Terme e Asciano.

https://www.rainews.it/articoli/2026/05/incendio-sul-monte-faeta-attivata-lunita-di-crisi-regionale-centinaia-di-sfollati-dc103f9e-3a0a-42f5-8574-f58c39cf355f.html