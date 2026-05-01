VIDEO – Un enorme incendio e un’esplosione in una casa nel Queens

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Un video scioccante ripreso da una telecamera indossata da un agente mostra l’esplosione di una casa nel Queens

SOUTH OZONE PARK, Queens (WABC) — È stato diffuso un video scioccante ripreso dalla telecamera indossata da un agente in merito all’esplosione avvenuta in una casa del Queens, che ha ucciso un sospettato e ha scaraventato in aria alcuni poliziotti.

La casa sulla 130esima strada è esplosa in una violenta fiammata poco prima delle 3 del mattino di giovedì ed è crollata. La sua completa demolizione è prevista per venerdì.

Un corpo, che si ritiene appartenga al sospettato, Anroop Parasram, di 50 anni, è stato ritrovato tra le macerie dell’incendio di vaste proporzioni alimentato da gas nel South Ozone Park.

A quanto pare, tutto è iniziato giovedì mattina presto durante una lite domestica.

Gli agenti di polizia erano intervenuti in seguito a una chiamata al 911 riguardante una lite domestica in un’abitazione, in cui un sospetto era armato di coltello. Al loro arrivo, hanno sentito odore di gas provenire dall’edificio e sono stati accolti da una donna, che ha consegnato loro le chiavi del suo appartamento seminterrato.

Gli agenti stavano tentando di entrare nell’appartamento per cercare il marito da cui era separata, quando la casa è esplosa.

Le forze dell’ordine ritengono che il sospettato, Parasram, marito da cui era separata, sia stato ucciso nel seminterrato dell’edificio crollato dopo essersi dato fuoco intenzionalmente.

Sette agenti di polizia e un sergente sono rimasti feriti nell’esplosione. Gli agenti del NYPD hanno riportato ustioni lievi. La ferita più grave è stata una lacerazione alla testa che ha richiesto dei punti di sutura.

Le telecamere indossate dagli agenti di polizia hanno ripreso l’esplosione, talmente violenta da scaraventare a terra diversi agenti e scaraventarli contro una recinzione.