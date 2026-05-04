Addio ad Alex Zanardi, attesi in migliaia per funerali, don Marco ‘lui patrimonio per tutti

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NordEst (Adnkronos) – A Padova è una domenica di lavoro per il Gabinetto del sindaco e la Prefettura che stanno lavorando per predisporre un piano di gestione dell’arrivo di migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Santa Giustina. La grande chiesa che si affaccia come la vicina Basilica di Sant’Antonio da Padova sulla piazza più grande d’Europa ha già visto celebrare, negli scorsi anni, i funerali di Giulia Cecchettin e quello di Stato per i carabinieri vittime della strage di Castel d’Azzano. In quelle occasioni fu predisposto un maxischermo, non escluso anche per dopodomani prevedendo la presenza di molte persone, da cittadini comunue a star dello sport e della tivù

Annunciata, infatti, da ambienti vicini alla famiglia la presenza di Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, come Zanardi oro alle Paralimpiadi. Il funerale sara’ officiato da don Marco Pozza con quale Alex ebbe un rapporto di amicizia mai sopito. “Mi ha colpito che mi abbia cercato la moglie ieri mattina e mi ha chiesto se potevo celebrare questo funerale – spiega il sacerdote all’ANSA -; è il suggello di un’amicizia che in questi anni, nel rispetto da tutte le altre parti, è cresciuta. Mi è toccato il privilegio di recapitare una lettera e un rosario alla mamma di Alex da parte di Papa Francesco. Ricordo che l’ultima volta che ci siamo salutati è stato poco prima dei lockdown sui colli Euganei vicino a Vò. Nessuno di noi due poteva immaginare che fosse l’ultimo saluto”.

Assieme al celebrante ci sarà sull’altare Padre Federico Lauretta, parroco della basilica benedettina. I familiari hanno scelto per Alex una cassa di legno chiaro che lascerà, alle 10:30, la residenza sanitaria assistita Opera Immacolata Concezione dove Zanardi ha vissuto gli ultimi anni protetto dal massimo rispetto della privacy, gelosamente custodita dalla moglie Daniela. “Cercherò di raccontare la peculiarità di una storia, che certamente ha travalicato quelli che sono i confini di una famiglia, di uno Stato, – continua don Marco – una storia che è diventata patrimonio mondiale dell’umanità e che ad un certo punto è diventato un simbolo. Anche stamattina in carcere, dove sono cappellano, abbiamo ricordato ed abbiamo pregato per Alex. Per me significa celebrare il funerale anche di un amico che a me, umanamente, ha lasciato tantissimo”.

https://www.lavocedelnordest.eu/addio-ad-alex-zanardi-vero-campione-dello-sport-paralimpico/