PNRR: via libera alla nona rata. Determinante il progetto dei Vigili del Fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La Commissione Europea ha dato il via libera all’erogazione della nona rata dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a favore dell’Italia.

Tra gli obiettivi che hanno contribuito al raggiungimento del traguardo figura il progetto “Rinnovo del parco veicoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, che ha superato i target fissati.

L’intervento prevedeva l’immatricolazione di almeno 3.800 mezzi a basse emissioni entro il 30 giugno 2026.

Il risultato conseguito è andato oltre le aspettative, con un totale di 3.902 veicoli immatricolati al 31 dicembre 2025: 3.554 completamente elettrici e 348 alimentati a biometano e biogasolio. Le verifiche sul raggiungimento del target hanno confermato non solo il rispetto degli obiettivi, ma anche un significativo anticipo nei tempi di attuazione.

Il progetto è stato infatti completato con sei mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma stabilito.

Nel corso della fase di valutazione, la Commissione Europea ha espresso apprezzamento per i risultati ottenuti già nel primo anno, in particolare per la riduzione delle emissioni di CO2 e per l’efficacia organizzativa dimostrata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.