lunedì, Maggio 4, 2026
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Recupero cagnolino caduto in un dirupo

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Nel pomeriggio di ieri un passante ha segnalato i lamenti di un cagnolino caduto in dirupo in contrada Serra a Ragusa.
La squadra vigilfuoco intervenuta, preso atto dello stato dei luoghi, ha operato con tecniche saf, la discesa nel dirupo fra i rovi, per procedere al recupero del cane, che grazie al microchip è stato restituito ai felici proprietari che avevano avviato le ricerche dopo averlo perso.
Le operazioni di recupero sono durate diverse ore in relazione alla particolarità dei luoghi, e si sono risolte con successo. Sul posto personale della polizia locale.

Nel pomeriggio di oggi un passante ha segnalato i lamenti di un cagnolino caduto in dirupo in c.da serra a ragusa.
La squadra vigilfuoco intervenuta, preso atto dello stato dei luoghi, ha operato cn tecniche saf, la discesa nel dirupo fra i rovi, per procedere al recupero del cane, che grazie al microchip è stato restituito ai felici proprietari che avevano avviato le ricerche dopo averlo perso.
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