VIDEO – La suora aggredita a Gerusalemme, l’arresto e lo sdegno del mondo

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Le immagini choc di una suora francese brutalmente aggredita per strada a Gerusalemme nei giorni scorsi. Le reazioni di sdegno e condanna a livello internazionale. Gli appelli a porre un argine in fretta alle manifestazioni d’odio verso i cristiani in Terra Santa. I fatti che hanno suscitato il vortice di reazioni delle ultime ore risalgono al pomeriggio di martedì scorso. Nei pressi del Cenacolo, manca all’incirca un quarto d’ora alle 18. Una suora francese 48enne, ricercatrice presso Scuola Biblica e Archeologica di Gerusalemme, avanza con passo svelto per una via pedonale. All’improvviso, come documentano le immagini che hanno fatto il giro del mondo, un uomo irrompe alle sue spalle e la spinge brutalmente con entrambe le mani. La suora cade su un blocco di cemento, urtando. L’aggressore, che indossa abiti tipici degli ebrei conservatori e dei coloni, accenna ad allontanarsi, poi torna indietro per infierire di nuovo contro la propria vittima. Le sferra un calcio a una gamba, sembrando gridarle qualcosa. Sulla scena interviene un passante, un turista israeliano che cerca d’interporsi per fermare l’aggressore. Ne nasce una colluttazione. La ricostruzione precisa è stata possibile grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza, poi divulgate dalla polizia israeliana.

https://www.avvenire.it/mondo/la-suora-aggredita-a-gerusalemme-larresto-e-lo-sdegno-del-mondo_107882