lunedì, Maggio 4, 2026
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VIDEO – Monster truck si è schiantato contro la folla.Tre morti

Il Faro
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Tre persone sono morte e decine sono rimaste ferite dopo che un monster truck si è lanciato contro la folla nel sud della Colombia.

Secondo la polizia, si ritiene che i freni del pilota abbiano ceduto durante uno spettacolo domenica scorsa nella città meridionale di Popayán, nella provincia di Cauca.

Il video dell’incidente mostra persone che corrono mentre il camion sfonda una barriera e si lancia sulla folla, prima di fermarsi e urtare un palo della luce.

Le autorità hanno dichiarato che almeno 38 persone sono rimaste ferite.

https://www.bbc.com/news/articles/czx2d54wwr4o

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