VIDEO – Paura in New Jersey, un aereo partito da Venezia colpisce un palo della luce e un furgone in fase di atterraggio

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AGI – È in corso un’indagine dopo che un Boeing 767-424 di United Airlines ha urtato un palo della luce sul New Jersey Turnpike mentre atterrava all’aeroporto internazionale di Newark Liberty oggi pomeriggio, ha dichiarato la Federal Aviation Administration.

Il volo UA169, partito da Venezia con 221 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio a bordo, è atterrato in sicurezza poco dopo le 14:00. Non sono stati segnalati feriti.

“Durante l’avvicinamento finale all’aeroporto internazionale di Newark, il volo United 169 è entrato in contatto con un palo della luce. L’aeromobile è atterrato in sicurezza, ha raggiunto il gate normalmente e non ci sono stati feriti tra passeggeri o equipaggio. Il nostro team di manutenzione sta valutando i danni all’aeromobile e indagheremo su come sia accaduto”, ha dichiarato la compagnia aerea in una nota.

Sfiorato il furgone di una panetteria -Secondo la stampa locale, sarebbe stato sfiorato anche il furgone di una panetteria che passava sull’autostrada in quel momento, l’incidente è avvenuto mentre l’autista usciva sulla superstrada a pedaggio. Sebbene il rimorchio sia rimasto illeso, la ruota dell’aereo commerciale ha sfondato il finestrino dell’autista. L’autista del camion ha subito piccole ferite a causa dell’incidente ed è attualmente in ospedale dove riceve cure.