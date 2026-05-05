A fuoco grande edificio occupato

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Lunga e complessa operazione dei vigili del fuoco, questa notte, per un incendio divampato in un grande palazzo, di tre piani fuori terra, in via Salaiola, nella zona sud di Empoli.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti intorno alle 23:40 di ieri sera, lunedì 4 maggio, una squadra, un’autobotte e un’autoscala, e hanno domato il rogo intorno alle 5 e mezza del mattino, dopo oltre cinque ore di intervento.

L’edificio, in stato di abbandono da parecchio tempo, è noto per essere stato nel tempo più volte occupato. Anche nel passato abbastanza recente ci sono stati interventi per murare gli ingressi ma diverse persone, solitamente senzatetto, hanno continuato a trovarvi riparo a più riprese.

Per fortuna nell’incendio, sulle cui cause non ci sono ancora certezze, non è rimasta coinvolta alcuna persona. Le operazioni di spegnimento si sono concluse con lo smassamento del materiale presente all’interno dell’edificio.