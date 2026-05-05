Auto contro una bisarca lungo l’A21, muore 69enne residente nel piacentino

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Un uomo di 69 anni, originario della provincia di Trapani e residente in provincia di Piacenza, è morto a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto oggi sull’autostrada A21 Torino-Piacenza nelle vicinanze di Stradella (Pavia), lungo la careggiata diretta verso il capoluogo emiliano.

Come riporta l’Ansa, mentre era alla guida della sua auto, il 69enne si è scontrato contro una bisarca. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigli del fuoco, oltre agli operatori del 118: il 69enne è apparso subito in condizioni gravissime: trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, è morto poco dopo il ricovero.

L’autista della bisarca, un uomo di 59 anni, è stato portato all’ospedale di Voghera :le sue condizioni non sono preoccupanti. In seguito all’intervento dei mezzi di soccorso, il traffico ha proceduto a rilento nella prima parte del pomeriggio, per tornare poi alla normalità. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause e la dinamica dell’incidente.

https://www.piacenzasera.it/2026/05/auto-contro-una-bisarca-lungo-la21-muore-69enne-residente-nel-piacentino/644558/