martedì, Maggio 5, 2026
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Camion della raccolta differenziata si ribalta e colpisce auto in sosta

Il Faro
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Poco dopo le 4,30 di stamattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale in via Firenze nella città capoluogo.

Un mini compattatore adibito alla raccolta differenziata della carta si è ribaltato coinvolgendo nove autovetture parcheggiate lungo la strada. Sul posto anche personale del 118 e Polizia di Stato.
Il conducente è stato trasportato presso l’ospedale di Campobasso per accertamenti, mentre la strada risulta ancora interdetta al traffico per la completa messa in sicurezza dell’area.

https://ecoaltomolise.net/camion-della-raccolta-differenziata-si-ribalta-e-colpisce-auto-in-sosta-intervento-dei-vigili-del-fuoco/

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