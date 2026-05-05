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Disavventura fortunatamente a lieto fine grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco per un cane di grossa taglia. E’ accaduto nella serata di ieri, lunedì 4 maggio, poco prima delle 21.00, a Zocca, sull’Appennino modenese.

La squadra dei pompieri del Distaccamento di Vignola è stata allertata per il salvataggio dell’animale che, per cause ancora in corso di accertamento, era caduto all’interno di una vasca di laminazione del depuratore gestita dal gruppo Hera, in via Bondigli.

I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno operato con estrema perizia per garantire l’incolumità del cane e dei soccorritori. Grazie all’utilizzo della “scala italiana” e di manovre di derivazione speleo-alpino-fluviale adattate al contesto, gli operatori sono riusciti a raggiungerlo e a liberarlo.

L’animale, visibilmente provato e leggermente ferito, è stato riportato in superficie e immediatamente consegnato al proprietario, presente sul posto durante tutte le fasi del recupero. Ad attendere il cane era presente anche il veterinario dell’Ausl, incaricato di verificarne lo stato di salute.

https://www.radiobruno.it/cane-cade-in-vasca-di-laminazione-salvato-dai-vigili-del-fuoco/