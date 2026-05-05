Caterina e Sirin, le ragazze di 23 e 26 anni morte nell’incidente in auto: gravissima la terza amica

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Forlì – Due ragazze sono morte, una è gravissima: è questo il tremendo bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri notte, nel tratto cittadino di viale dell’Appennino. Si tratta di Caterina Romualdi, classe 2003, di Forlì che avrebbe compiuto 23 anni la prossima settimana e Sirin Jaziri, classe 2000, studentessa alla facoltà di Economia a Forlì nata a Palermo ma cresciuta a Ravenna dove era residente.

Lo schianto è avvenuto circa alle 23.30 domenica 3 maggio, quando la Renault Clio, su cui viaggiavano le tre amiche, ha perso il controllo all’altezza del centro commerciale Ravaldino, e ha finito la sua corsa in testacoda (a velocità elevata) contro un platano sul lato opposto, lungo il canale di Ravaldino. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

https://www.ilrestodelcarlino.it/forli/cronaca/morte-studentesse-incidente-campus-beciasaj