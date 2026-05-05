Cisterna di Gpl si ribalta: camionista incastrato, allarme per il gas infiammabile

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Modena, 5 maggio 2026 – Un’autocisterna carica di Gpl si è ribaltata a passo Brasa, lungo la provinciale 623 nel comune di Guiglia, sull’Appennino modenese. L’incidente è avvenuto intorno alle 16

Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vignola. Gli operatori hanno lavorato con estrema precisione per liberare il conducente, rimasto incastrato all’interno della cabina a seguito dell’impatto. Per l’operazione di estrazione sono state utilizzate delle cesoie e il gruppo divaricatore idraulico.

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/autocisterna-gpl-passo-brasa-hto548gb