Convegno “Il PNRR per la trasformazione digitale dei servizi pubblici. Il progetto digitalizzazione del Ministero dell’Interno: risultati e prospettive”

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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il Programma Europeo Next Generation EU ha previsto investimenti di portata e ambizione inedite, per accelerare la transizione ecologica e digitale, riconoscendo nella trasformazione digitale dei servizi

pubblici un fattore strategico per aumentare la competitività dei Paesi UE.



Il Convegno rappresenta un’occasione per discutere delle opportunità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta offrendo per la trasformazione digitale dei servizi delle pubbliche amministrazioni, tracciando un primo bilancio dei risultati raggiunti, con uno sguardo alle prospettive future e alle sfide emergenti in tema di digitalizzazione.



Gli interventi di digitalizzazione e innovazione costituiscono un pilastro fondamentale del PNRR e si pongono come presupposto trasversale funzionale allo sviluppo delle altre missioni del Piano: aggiornamento tecnologico nei processi produttivi e delle infrastrutture energetiche e

dei trasporti, della scuola e della sanità.

La Missione 1 – Componente 1 è dedicata, in particolare, alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e costituisce il fulcro degli interventi volti a sostenere la modernizzazione dei processi

interni e dei servizi resi a cittadini e imprese, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate e di nuovi modelli organizzativi. In tale contesto, il sub-investimento 1.6.1 è dedicato all’attuazione del

progetto “Digitalizzazione del Ministero dell’Interno” che, in linea con gli obiettivi strategici suddetti, persegue la finalità di rafforzare l’efficienza del Ministero.

I quattro Dipartimenti coinvolti (Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Affari interni e territoriali e Amministrazione generale Politiche del personale dell’amministrazione

civile e per le Risorse strumentali e finanziarie) presenteranno i risultati conseguiti attraverso una panoramica dei servizi e processi interni innovati in chiave digitale, con particolare riguardo ai servizi

realizzati per i cittadini e le imprese, interoperabili con le piattaforme abilitanti nazionali ed i nuovi servizi su APP IO.



Il Convegno è pubblico e si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Antincendi in Via del Commercio 13, in Roma, con inizio alle ore 10. Il personale delle strutture territoriali del Dipartimento potrà seguire il Convegno, in diretta video streaming al link https://www.vigilfuoco.tv/convegno-isa