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Con l’arrivo della perturbazione che ha interessato la provincia di Firenze, i Vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del pomeriggio per far fronte a interventi:

nel comune di Scandicci in Via di San Quirichino per il cedimento di un muro a pietre caduto sulla sede stradale, in Via Pisana, per la messa in sicurezza di un sottogronda per il quale è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale per il transennamento in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sempre nel comune di Scandicci, i Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, un’autoscala e un’autogru, per la rimozione di un cipresso che è caduto in parte sulla parte sul loggiato della Pieve di San Giuliano a Settimo. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad imbragare il cipresso sorretto dall autogru per limitare i danni alla chiesa, e provveduto alla messa in sicurezza delle parti rimaste danneggiate. La Pieve rimane fruibile e non ci sono persone coinvolte.

Giunte anche alcune richieste per cantine allagate e danni da allagamento nel comune di Castelfiorentino in Viale Franklin Delano Roosevelt e in Via Don Minzoni e nel comune di Firenze in Via Mannelli, dove sono sono state posizionate delle elettropompe. Disagi anche nel comune di Figline Valdarno, in Via della Resistenza, nei pressi della RSA.

https://daicollifiorentini.it/disagi-e-allagamenti-per-maltempo-interventi-diffusi-dei-vigili-del-fuoco-nel-fiorentino/