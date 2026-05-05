Frontale auto-furgone, muore giovane donna

Spread the love

Drammatico incidente intorno alle 12,30 su strada Verentana a Capodimonte. Per dinamiche ancora in corso di studio, un furgone e una macchina si sarebbero scontrati frontalmente al chilometro 18

Nell’impatto un uomo è rimasto ferito e una ragazza, classe 1985, residente a Sorano, ha perso la vita. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente e da subito al lavoro con estrema professionalità, e l’arrivo dell’eliambulanza, per lei non c’è stato nulla da fare.

L’uomo, classe 1966 e residente a Pitigliano (Grosseto), dopo un importante e complicato intervento per districarlo dalle lamiera contorte del furgone, è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravi.

Insieme ai soccorritori con automatica e due ambulanze, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli, i carabinieri per tutti i rilievi del caso e la polizia locale di Capodimonte.