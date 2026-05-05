Incontro tra Vigili del fuoco Sardegna e volontari del Soccorso Alpino e Speleologico

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CORPO NAZIONALE VIGII DEL FUOCO

A seguito dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico firmato il 16 dicembre 2025, oggi 4 maggio 2026 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari si è tenuto un incontro di carattere regionale tra i Vigili del Fuoco e il CNSAS della Sardegna.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di rafforzare la reciproca collaborazione tra i due enti attraverso un confronto e scambio diretto di informazioni sull’organizzazione delle articolazioni regionali, specializzazioni e specialità, afferenti al CNVVF e al CNSAS.

La finalità è quella di assicurare il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia della risposta operativa a beneficio della collettività nello svolgimento di attività di interesse comune, con particolare riferimento agli interventi di ricerca e soccorso persona in ambiente impervio.