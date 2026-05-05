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Un turista tedesco di 71 anni è stato trovato morto all’interno di un kayak alla foce del torrente Capodifiume, in località Licinella, a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Sul posto, dopo una segnalazione dei Carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Le operazioni di recupero del corpo sono state effettuate dalla squadra fluviale, già operativa al momento del ritrovamento.

L’uomo, in vacanza con la moglie, era uscito nel pomeriggio di ieri a bordo del kayak per raggiungere il mare, senza fare rientro. L’allarme è stato lanciato in serata dalla consorte. Le ricerche, andate avanti per tutta la notte, si sono concluse all’alba con il ritrovamento dell’imbarcazione ribaltata e del corpo, che presenta ferite al volto. La Procura di Salerno ha disposto l’esame esterno della salma per accertare le cause della morte, non escludendo l’ipotesi di un malore o di un incidente.

https://www.ansa.it/amp/campania/notizie/2026/05/04/trovato-morto-in-un-kayak-ribaltato-nel-fiume_0cae5b9f-5ed9-4250-9897-877206205463.html