martedì, Maggio 5, 2026
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Vigili del fuoco

Una vettura ha impattato contro un bilico alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) colpendo il serbatoio e lesionandolo.

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento dei vigili del fuoco oggi alle 6.30 per un incidente stradale a Mariano Comense, coinvolti un bilico alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) e un’auto: danneggiato il serbatoio. In posto squadre VVF da Cantù, dalla sede centrale di via Valleggio e specialisti nucleo NBCR Como per lo svuotamento e messa in sicurezza del serbatoio del camion.

Illeso il conducente del mezzo pesante, ferito l’automobilista. Si segnala codice giallo per l’automobilista.
In posto oltre ai VVF, il 118 con ambulanza e automedica e Carabinieri.
Il mezzo pesante è stato scortato dai mezzi VVF e trainato in luogo sicuro per lo svuotamento del serbatoio mediante manovra specifica in fase di espletamento

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