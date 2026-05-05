Una vettura ha impattato contro un bilico alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) colpendo il serbatoio e lesionandolo.

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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento dei vigili del fuoco oggi alle 6.30 per un incidente stradale a Mariano Comense, coinvolti un bilico alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) e un’auto: danneggiato il serbatoio. In posto squadre VVF da Cantù, dalla sede centrale di via Valleggio e specialisti nucleo NBCR Como per lo svuotamento e messa in sicurezza del serbatoio del camion.

Illeso il conducente del mezzo pesante, ferito l’automobilista. Si segnala codice giallo per l’automobilista.

In posto oltre ai VVF, il 118 con ambulanza e automedica e Carabinieri.

Il mezzo pesante è stato scortato dai mezzi VVF e trainato in luogo sicuro per lo svuotamento del serbatoio mediante manovra specifica in fase di espletamento