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I vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti questa mattina in località Monte della Dea, comune di Valfabbrica, per salvare un vitello accidentalmente caduto in un canale di raccolta liquami.

E’ stato lo stesso proprietario dell’Azienda zootecnica a richiedere l’aiuto dei vigili del fuoco per evitare conseguenze letali per il bovino. Un intervento non semplice anche per gli spazi angusti della struttura agricola che non hanno consentito l’impiego di un’autogru.

I soccorritori sono stati costretti a indossare tute protettive e stivali impermeabili per calarsi nell’area di scolo, per poi imbracare l’animale con braghe da sollevamento e un trattore agricolo munito di forche. Una volta sollevato, il vitello è stato portato oltre il muretto di contenimento del canale. Dopo un delicato e lungo lavoro, l’animale è stato portato in superficie e salvato.

https://www.umbriadomani.it/in-rilievo/valfabbrica-vitello-cade-in-un-canale-di-raccolta-liquami-salvato-dai-vigili-del-fuoco-343670/