 VIDEO – Russia: un incendio riduce in cenere le case nella regione di Tomsk

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(LaPresse) Sedici case in un villaggio nella regione russa di Tomsk sono bruciate in sole due ore a causa di un incendio. Secondo quanto riferito da fonti locali, l’incendio è stato alimentato dal forte vento e ha devastato la zona sabato. I residenti hanno detto di essersi gettati dalle finestre per sfuggire alle fiamme.

Non sono state segnalate vittime. Coloro che hanno perso la casa riceveranno un sostegno completo, compreso un risarcimento finanziario. La causa dell’incendio è ancora sotto inchiesta.