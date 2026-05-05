VIDEO – Un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in Cina ha causato la morte di almeno 26 persone e il ferimento di decine di altre

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PECHINO (AP) — Un’esplosione in uno stabilimento di fuochi d’artificio in una provincia della Cina centrale ha causato la morte di almeno 26 persone e il ferimento di altre 61, secondo quanto riportato martedì dai media statali, e ha portato all’interruzione di tutta la produzione di fuochi d’artificio nelle vicinanze del sito.

L’esplosione è avvenuta lunedì pomeriggio in uno stabilimento di fuochi d’artificio nella città di Changsha, nella provincia di Hunan, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua.

Il quotidiano statale China Daily ha riferito che l’impianto era gestito dalla Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. nella città di Liuyang , a livello di contea e amministrata da Changsha , un importante centro di produzione di fuochi d’artificio nel paese .

https://apnews.com/article/china-hunan-changsha-fireworks-explosion-89657e6a7dd53500aa8f65d285e6fd57